Сотрудник СК, отмечавший повышение под воровские лозунги, уволен

Рафик Аглиуллин, майор полиции, сотрудник СК России по Тюменской области, "обмывавший звездочки" в кругу друзей и коллег (многие из которых тоже сотрудники правоохранительных органов) под выкрики "АУЕ" и "Жизнь ворам" уволен после того, как в сеть была выложена видеозапись с банкета в грузинском ресторане.

Как пояснил официальный представитель СК РФ по Тюменской области, причина — нарушение присяги сотрудника Следственного комитета.

В отношении других участников вечеринки, сообщает пресс-служба тюменского Следкома, проводится служебная проверка.

"Их действиям будет дана правовая оценка. По результатам проверки в отношении сотрудников будут приняты меры жёсткого реагирования", — написано в пресс-релизе.

Напомним, по данным ИА "Новый День", за столом с Аглиуллиным сидели начальник тюменского отдела по борьбе с оргпреступностью и его заместитель.

Уже стало известно, что опубликована скандальная видеозапись директор охранного предприятия Денис Девкин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а теперь приятельствует с сотрудниками правоохранительных структур.

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