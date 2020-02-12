Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Сотрудник СК, отмечавший повышение под воровские лозунги, уволен

Силовые структуры » МВД

Рафик Аглиуллин, майор полиции, сотрудник СК России по Тюменской области, "обмывавший звездочки" в кругу друзей и коллег (многие из которых тоже сотрудники правоохранительных органов) под выкрики "АУЕ" и "Жизнь ворам" уволен после того, как в сеть была выложена видеозапись с банкета в грузинском ресторане.

Как пояснил официальный представитель СК РФ по Тюменской области, причина — нарушение присяги сотрудника Следственного комитета.

В отношении других участников вечеринки, сообщает пресс-служба тюменского Следкома, проводится служебная проверка.

"Их действиям будет дана правовая оценка. По результатам проверки в отношении сотрудников будут приняты меры жёсткого реагирования", — написано в пресс-релизе.

Напомним, по данным ИА "Новый День", за столом с Аглиуллиным сидели начальник тюменского отдела по борьбе с оргпреступностью и его заместитель.

Уже стало известно, что опубликована скандальная видеозапись директор охранного предприятия Денис Девкин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а теперь приятельствует с сотрудниками правоохранительных структур.

Подробнее о неоднозначном застолье читайте в материале на сайте.

Темы тюмень проверка увольнение следственный комитет
@media (max-width: 428px) { #lenta { height: 1024px; max-height: 275vw; } }
Актуальная аналитика
Формула небес
Водолеи поющие и летающие - Гороскоп дня
Законодательство
Олег Шеин: Мишустин не меньший либерал, чем Медведев
Мать и дитя
Уход за новорожденным ребёнком
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Сотрудник СК, отмечавший повышение под воровские лозунги, уволен
Эксперт: рост внешнеполитической активности Китая пугает Эстонию
National Interest: США покупали у СССР российские МиГ-29
Эксперт объяснил причины сокращения ядерного арсенала США
ВОЗ обеспечит средствами индивидуальной защиты 18 стран мира
Китайским предприятиям помогут финансово
Наталья Поклонская: Зеленский должен разрушить дамбу в Крыму
Крупный теракт произошел в Нигерии
Сингапур может стать новым эпицентром коронавируса
Ядерный центр в Боливии перестали строить
Последние материалы
Водолеи поющие и летающие - Гороскоп дня
Эксперт: рост внешнеполитической активности Китая пугает Эстонию
National Interest: США покупали у СССР российские МиГ-29
Эксперт объяснил причины сокращения ядерного арсенала США
ВОЗ обеспечит средствами индивидуальной защиты 18 стран мира
Китайским предприятиям помогут финансово
Наталья Поклонская: Зеленский должен разрушить дамбу в Крыму
Крупный теракт произошел в Нигерии
Сингапур может стать новым эпицентром коронавируса
Ядерный центр в Боливии перестали строить
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые "Кинжалы"
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Соломон Соловьев Водолеи поющие и летающие - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Коронавирус: новости плохие и хорошие Игорь Буккер Василий Амирджанов Танец Победы на батуте: Кто не скачет – русофоб! Василий Амирджанов
Комментарии
Заработались или срослись? Силовики "гуляют" под клич "Жизнь ворам!"
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Танец Победы на батуте: Кто не скачет – русофоб!
"Красуха-4" в Сирии сломала американские истребители F-22 и F-35
Олег Шеин: Мишустин не меньший либерал, чем Медведев
Украинский волонтер рассказала, как ВСУ мародерствует в Донбассе
Мнение: не надо конституционно выходить из международного поля
Заработались или срослись? Силовики "гуляют" под клич "Жизнь ворам!"
Фанаты остались разочарованы "важным" заявлением Медведевой
Коронавирус: новости плохие и хорошие
Часть жителей России прекратила выплаты по ипотеке
А нас за что? США ввели санкции против Болгарии
Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Стилист Пугачевой о жене Петросяна: "Ходячее чучело!"
Танец Победы на батуте: Кто не скачет – русофоб!
"Это будет калька": нужен ли России институт защиты исторической памяти
Живой Кен продемонстрировал свои новые силиконовые импланты
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
"Это будет калька": нужен ли России институт защиты исторической памяти
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ