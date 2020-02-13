Нидерланды не ﻿дадут России судить подозреваемых в деле MH17

Следственная группа, расследующая обстоятельства крушения Boeing MH17 на Украине в 2014 году, назвала имена трех подозреваемых в причастности к катастрофе. Россия обратилась к властям Нидерландов, которые курируют расследование, с просьбой придать суду объявленных виновными россиян на территории РФ.

"Еще в октябре 2019 года Россия официально обратилась с просьбой судить подозреваемых по делу россиян на своей территории", — сообщил ранее министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус.

Голландия ответила отказом

"Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила о причастности к произошедшему властей России", — сообщило агентство Reuters.

Это стало причиной отказа на просьбу российских властей

"Министр юстиции ответил, что передача трех подозреваемых не приемлема для голландских властей и не будет рассматриваться", — говорится в письме, направленном парламенту Нидерландов Фердинандом Грапперхаусом.

Напомним, ранее прокуратура Нидердандов объявила четырех россиян — Игоря Стрелкова, Сергея Дубинского и Олега Пулатова — виновными в гибели лайнера MH17.