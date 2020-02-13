Для победы над Россией НАТО надо научиться перемещаться по грязи

Не забыть решить проблему инфраструктуры посоветовал стратегам Вашингтона обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин. А кроме того, танкам западных стран стоит научиться ходить по грязи.

"Российские Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90МС всеядны. Их можно заправлять хоть авиационным керосином, хоть судовым дизелем. Они свободно перемещаются как по грязи, так и по шоссейным дорогам. А на трейлерах или железнодорожных платформах спокойно проходят по габаритам в любые европейские туннели", — заявил автор статьи.

Он добавил, что известные танки Запада, например, M1 Abrams США, Challenger II Великобритании, Leopard II ФРГ такими свойствами не обладают.

История вопроса

Статья Литовкина стала ответом на публикацию Breaking Defense, авторы которой посетовали, что водные переправы Восточной Европы могут выдержать российские танки массой около 45 тонн, а вот 60-тонные европейские и американские уже не проедут. Это, по мнению Breaking Defense, может стать серьезным препятствием для победы НАТО над Россией в случае возможной войны.