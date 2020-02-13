Гиперзвуковое оружие РФ остановило попытки сдерживания России

Президент Владимир Путин заявил, что создание Россией гиперзвукового оружия перечеркивает все попытки других государств сдержать РФ.

"Система противоракетной обороны (отдельных стран — ред) как раз направлена на то, чтобы обесточить наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным. Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать, и бессмысленными (стали — ред.) многомиллиардные траты, которые они произвели", — сказал он.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о перспективах ракетной системы С-500. На предприятии-производителе уверены, что "Прометей" будет уничтожать даже те цели, которых пока еще нет в мировом арсенале.