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Гиперзвуковое оружие РФ остановило попытки сдерживания России

Силовые структуры » Министерство обороны

Президент Владимир Путин заявил, что создание Россией гиперзвукового оружия перечеркивает все попытки других государств сдержать РФ.

"Система противоракетной обороны (отдельных стран — ред) как раз направлена на то, чтобы обесточить наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным. Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать, и бессмысленными (стали — ред.) многомиллиардные траты, которые они произвели", — сказал он.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о перспективах ракетной системы С-500. На предприятии-производителе уверены, что "Прометей" будет уничтожать даже те цели, которых пока еще нет в мировом арсенале.

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