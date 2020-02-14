В российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) сообщили о завершении тестов новейших торпеды и корректируемой авиабомбы.
Об этом сообщил глава предприятия Борис Обносов.
"Закончили в этом году испытания перспективной торпеды, корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов, сейчас на них оформляется документация", — сказал Обносов.
Он подчеркнул, что корпорация тесно работает с предприятиями "Сухого" в вопросах перевооружения войск РФ.
"Практически ежемесячно проходит согласование наших текущих планов по вооружению Су-57", — сказал Обносов.
В прошлом году Минобороны получило от КТРВ новейшие противокорабельные ракеты "Оникс", а также комплексы береговой охраны "Бастион", как раз оснащенные "Ониксами".
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.