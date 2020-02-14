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Новые торпеда и авиабомба России скоро пойдут в войска

Силовые структуры » Министерство обороны

В российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) сообщили о завершении тестов новейших торпеды и корректируемой авиабомбы.

Об этом сообщил глава предприятия Борис Обносов.

"Закончили в этом году испытания перспективной торпеды, корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов, сейчас на них оформляется документация", — сказал Обносов.

Он подчеркнул, что корпорация тесно работает с предприятиями "Сухого" в вопросах перевооружения войск РФ.

"Практически ежемесячно проходит согласование наших текущих планов по вооружению Су-57", — сказал Обносов.

В прошлом году Минобороны получило от КТРВ новейшие противокорабельные ракеты "Оникс", а также комплексы береговой охраны "Бастион", как раз оснащенные "Ониксами".

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