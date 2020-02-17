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ИноСМИ: новый российский авианосец будет атомным

Силовые структуры » Министерство обороны

Не исключено, что российский Военно-морской флот может пополниться новым атомным авианосцем, считает Forbes.

Автор американского издания отметил, что сегодня только Военно-морской флот (ВМФ) США имеет так называемые суперавианосцы водоизмещением 100 тысяч тонн, которые имеют атомный генератор энергии.

"Однако российский Военно-морской флот, возможно, изучает вопрос о строительстве такого же авианосца", — пишет Forbes.

Обозреватель считает, что рассматривается два варианта таких кораблей

"В настоящее время два конкурирующих между собой проекта "Шторм" и "Ламантин" готовятся его заменить. В обоих вариантах предусмотрена установка атомной силовой установки", — пишет аналитик.

Российский флот уже имеет корабли с атомными установками

"Наиболее известными из них являются линейные крейсеры класса "Киров". Один из этих гигантов эпохи холодной войны все еще находится на активной службе, тогда как другой корабль, "Адмирал Нахимов", в настоящее время модернизируется", — уточняет автор статьи.

О том, что создание нового авианесущего корабля, — дело почти решенное, говорит тот факт, что президент России Владимир Путин уже ознакомился с проектом "Ламантин" в январе.

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