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Подготовку к учениям солдаты США начали в немецких барах

Силовые структуры » Министерство обороны

Американское специализированное издание "Stars & Stripes" сообщает, что на днях в городке Графенвер (ФРГ) военнослужащие армии США устроили драку. Отмечается, что в этой локации действует база заокеанских военных. А инциденты в тихом местечке ФРГ — редкость.

"В результате драки, которая возникла в 2 часа ночи вблизи одного из баров, военнослужащий 173-й воздушно-десантной бригады США был госпитализирован. Очевидцы сообщали о том, что всего в выяснении отношений участвовали около 25 человек, многие из которых были военнослужащими. Предполагаемый зачинщик драки — также американский военнослужащий — был задержан немецкой полицией и передан подразделению военной полиции США", — сообщает издание.

Алкоголь — не лучший союзник военного

"Stars & Stripes" отмечает, что перед инцидентом американские военные употребили слишком много горячительного. Они пытались покинуть питейное заведение, не оплатив счет. Охранники бара догнали их на улице, началась массовая драка. Приехавшие по вызову полицейские разняли дерущихся.

"Защитники Европы"

Издание не без иронии указывает на то, что затеявшие потасовку американские военнослужащие будут задействованы в учениях "Защитник Европы -2020".

Темы фрг драка defender europe 2020 защитник европы
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