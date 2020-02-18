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Источник Правда.Ру

Минобороны показало кадры стрельб новых систем "Град"

Силовые структуры » Министерство обороны

В начале февраля на боевое дежурство в России заступили обновленные машины, оснащенные модернизированными реактивными системами залпового огня "Град".

Сегодня Минобороны на своем сайте опубликовало видео с учений экипажей, которые прошли на полигоне в Кемеровской области.

"Новая техника позволит повысить боевые возможности соединения при выполнении задач в полтора раза", — указывается в сообщении ведомства.

В сообщении ведомства отмечено, что новые РСЗО оснащены электронной системой пуска, а система управления и наведения в них выведена в кабину, "для удобства оператора".

А еще,как рассказали военные, обновленные "Грады"

  • стреляют в два раза дальше — снаряд пролетает до 40 км,
  • оснащены более мощными боеприпасами,
  • шасси оснащены обновленными дизельными двигателями.
рсзо "град" минобороны
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