"Грачи прилетели": на Ставрополье приняли на вооружение Су-25СМ3

Подразделения штурмовой авиации Южного военного округа приняли модернизированные самолеты Су-25СМ3, которые называют "Суперграч". Об этом сообщили в пресс-центре ЮВО.

"Новые боевые машины преодолели более 800 километров пути — с места, где их изготовили, до авиационной части 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае. Всего их в край было доставлено три единицы", — уточнили в ведомстве.

Это уже четвертая поставка "Суперграчей" в округ. Теперь в составе боевой авиации Южного военного округа состоит 20 таких машин.

"Суперграч" видит далеко и зорко

Модернизированный Су-25 обладает способностью направлять ракету или сбрасывать бомбу на объекты потенциального противника, находясь далеко от него, или в неблагоприятных погодных условиях: даже облака не мешают "Суперграчу" разглядеть цель.

От своего предшественника, Су-25 "Грача", вылетевшего из гнезда производителя в 1975 году, модернизированная машина отличается наличием системы ГЛОНАСС, лазерного индикатора прицела. А вот внешне "Суперграч" остался таким же.