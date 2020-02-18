В Сибири провели первые стрельбы из модернизированных "Градов"

Партия усовершенствованных "Градов" ранее в феврале была взята на вооружение реактивно-артиллерийским дивизионом в Кемеровской области. Там провели первые учения с участием улучшенных машин.

"Модернизация реактивных систем залпового огня БМ-21-1 "Град" затронула систему управления и наведения: в новой версии боевой машины она выведена в кабину для удобства оператора. Также "Грады" получили электронную систему пуска", — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Вперед — по бездорожью!

Новые "Грады" получили не только более точную электронику системы наведения:

дальность стрельбы увеличена почти вдвое и составляет 40 километров;

шасси с новой дизельной силовой установкой справляется с любым бездорожьем.

Можно говорить о том, что модернизированные "Грады" обрели боевые возможности, в полтора раза превосходящие мощь предыдущих версий.