Партия усовершенствованных "Градов" ранее в феврале была взята на вооружение реактивно-артиллерийским дивизионом в Кемеровской области. Там провели первые учения с участием улучшенных машин.
"Модернизация реактивных систем залпового огня БМ-21-1 "Град" затронула систему управления и наведения: в новой версии боевой машины она выведена в кабину для удобства оператора. Также "Грады" получили электронную систему пуска", — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Новые "Грады" получили не только более точную электронику системы наведения:
Можно говорить о том, что модернизированные "Грады" обрели боевые возможности, в полтора раза превосходящие мощь предыдущих версий.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.