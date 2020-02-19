В Мурманской области вездеход "Витязь" прикрыл тыл бойцов

В Мурманской области прошли учения, в которых приняла новейшая техника тыла — вездеход "Витязь".

"В учении были задействованы новейшие образцы специальной техники, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности военнослужащих арктических войск: полевая кухня КА-250/30ПМ и хлебопекарня ХПА-500/30ПМ, водяная цистерна ЦВА-10/30ПМ и хозяйственно-складской модуль ХСМА-12/30ПМ", — сообщили в Минобороны России.

"Витязь" создавался одновременно с формированием подразделений для службы в Арктике, поэтому нацелен на работу в суровых условиях. На вооружении Северного флота вездеход стоит с 2017 года.

"Кухня арктическая КА-250/30ПМ предназначена для приготовления и транспортирования горячей пищи из двух блюд и кипятка до 250 человек, питающихся в полевых условиях. Хлебопекарня арктическая ХПА-500/30ПМ предназначена для производства в полевых условиях формового пшеничного, ржано-пшеничного хлеба на 650-700 чел/сутки", — уточнили в оборонном ведомстве.

Тыл прикрыт надежно

"Витязь" способен работать при минус 50 градусах, рассчитан и на кратковременную работу в критических температурных значениях минус 60 градусов.