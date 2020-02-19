Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Мурманской области вездеход "Витязь" прикрыл тыл бойцов

Силовые структуры » Министерство обороны

В Мурманской области прошли учения, в которых приняла новейшая техника тыла — вездеход "Витязь".

"В учении были задействованы новейшие образцы специальной техники, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности военнослужащих арктических войск: полевая кухня КА-250/30ПМ и хлебопекарня ХПА-500/30ПМ, водяная цистерна ЦВА-10/30ПМ и хозяйственно-складской модуль ХСМА-12/30ПМ", — сообщили в Минобороны России.

"Витязь" создавался одновременно с формированием подразделений для службы в Арктике, поэтому нацелен на работу в суровых условиях. На вооружении Северного флота вездеход стоит с 2017 года.

"Кухня арктическая КА-250/30ПМ предназначена для приготовления и транспортирования горячей пищи из двух блюд и кипятка до 250 человек, питающихся в полевых условиях. Хлебопекарня арктическая ХПА-500/30ПМ предназначена для производства в полевых условиях формового пшеничного, ржано-пшеничного хлеба на 650-700 чел/сутки", — уточнили в оборонном ведомстве.

Тыл прикрыт надежно

"Витязь" способен работать при минус 50 градусах, рассчитан и на кратковременную работу в критических температурных значениях минус 60 градусов.

Темы дт-10мп «витязь» служба тыла гусеничный вездеход
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Гунны против римлян: осада Наисса
Власть
Послание президента: опять народ обманули?
Интересное и полезное
Готовые корма для животных: польза или вред?
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
На чемпионате мира по биатлону стартует мужская индивидуальная гонка
В Щелкове женщина умышленно нанесла пенсионерке смертельные травмы
Пекин: Россия заранее предупредила о закрытии границ
В Ташкенте задержали группу террористов
Госдума рассмотрит поправки о лишении родителей маткапитала
В Забайкалье на границе с Китаем планируют создать туркластер
Почти 15 тысяч китайцев находятся под наблюдением врачей России
Оккупация и неприкрытый грабеж: Баранец о действиях США в Сирии
В Мурманской области вездеход "Витязь" прикрыл тыл бойцов
В Тюмени рассказали о работе карантина по коронавирусу
Последние материалы
Два самолета столкнулись в воздухе в Австралии
Неймар раскритиковал "ПСЖ" за излишнюю осторожность
Некоторым пассажирам Diamond Princess запретят въезд в Южную Корею
Президент поздравил Юрия Антонова с 75-летним юбилеем
Располневшая Бритни Спирс удивила пользователей Сети
Силовики 18 раз атаковали Донбасс
Россия и Катар будут вместе бороться против террора
Холанд прокомментировал дебют за "Боруссию" в Лиге чемпионов
Минздрав закупит медикаменты для льготников на 115 млн рублей в Перми
Украинские власти эвакуируют сограждан из Китая
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев
Комментарии
Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу
В споре Литвы и "Газпрома" судом поставлена жирная точка
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Минздрав закупит медикаменты для льготников на 115 млн рублей в Перми
Дмитрий Фетисов: пенсионная реформа стала последней каплей в чаше терпения
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
Игра не по правилам: как норвежцы уронили Большунова на "Ски Туре"
Игра не по правилам: как норвежцы уронили Большунова на "Ски Туре"
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
США предлагают России "серьёзный разговор" о ядерном разоружении
На Украине уволили всех прокуроров, расследовавших дело MH17
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ