Под Хабаровском репетируют салют к 23 февраля с применением Д-30

От того, насколько точны и слажены будут артиллеристы Хабаровска, зависит то, что увидят и услышат зрители в День защитника Отечества.

20 февраля под Хабаровском прошли учения военнослужащих. В День защитника Отечества они должны слаженно произвести 30 залпов праздничного салюта из гаубиц Д-30.

"Максимальная дальность стрельбы гаубицы Д-30 — 22 километра, скорострельность — 6-8 выстрелов в минуту. Эти машины — буксируемые. На вооружении они состоят с 1960 года, но сейчас Вооруженные силы РФ используют их для проведения салютных тренировок. В первую очередь, расчеты отрабатывают именно слаженность действий, поэтому совершают как залпы, так и одиночные выстрелы. Для того, чтобы каждый член команды мог понять свои действия и действовать максимально синхронно с другими", — отмечает телеканал "Звезда".

Сложность запуска салюта состоит в том, что Д-30 создают только звуковой эффект. А вот звезды и шапки искр в небе появляются благодаря салютным установкам.

Однако гаубица Д-30 — это не только звук. "Правда.Ру" ранее писала о боевых характеристиках артиллерийского орудия.