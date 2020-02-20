Германия и Франция создадут истребитель шестого поколения

Оборонные ведомства Франции и Германии собираются подписать контракт на создание истребителя шестого поколения. После франко-германского заявления к проекту решила присоединиться и Испания.

Первый этап проекта SCAF, по плану, займет около полутора лет. За это время будет подготовлен пакет документов. Первая ступень создания истребителя шестого поколения, по подсчетам Франции и Германии, потребует инвестиций в объеме 155 миллионов евро.

Эту сумму направят на:

базовый проект, который включит конструкторскую документацию;

сертификацию;

компьютерное моделирование;

выбор конкретного оснащения.

После этого создадут демонстрационную модель, которую протестируют в аэродинамической трубе.

Пойдет ли проект дальше плана, покажет время.