Корабельные зенитки АК-630М защитят индийские границы

Ракетно-пушечный комплекс противоракетной обороны АК-630М производится в Индии и успешно интегрируется в защитную корабельную систему, защищающую берега страны.

Симбиоз российского корабельного оружия, производство которого локализовано в Индии со степенью 95,5%, и шасси Tatra High Mobility 6×6, разработанного специально для Дели, получил код AD MGS. Таким образом, корабельные зенитки стали наземным оружием.

"Данная 30-мм автоматическая артиллерийская установка является проверенной, надежной и испытанной оружейной системой. Шестиствольная пушка российского происхождения производит в минуту почти 5 тыс. выстрелов, позволяя эффективно защищать зенитным огнем корабли от воздушных объектов, прорвавшихся во внутренний контур обороны. Однако на земле она будет применяться для защиты от тяжелых мин, противотанковых ракет и артиллерийских снарядов. По всей видимости, АК-630М на борту Tatra будут расставлены по постам вдоль границы", — пишет новостной портал idrw. org.

Автоматизированная РЛС поражает наземные и воздушные цели на расстоянии 4-5 км.