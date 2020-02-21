Авторы сравнительного анализа в издании Military Watch пришли к выводу, что российский истребитель поколения 4++ лучше американского F-15EX, которому приписываются возможности машины пятого поколения.
Пожалуй, единственное преимущество, которое есть у "американца", - это его скорость, которая превышает возможности "сушки", да и то ненамного.
"Российский истребитель развивает чуть меньшую скорость — 2,25 Маха, у F-15EX", - отмечает издание.
Боевая машина России оснащена более мощным, чем у американского "коллеги" радаром "Ирбис-Э". У истребителя США это аппарат с радаром AESA.
"Также у Су-35 имеется более современное вооружение, позволяющее отслеживать до 30 и поражать до восьми воздушных целей. Кроме того, у американского истребителя отсутствует гиперзвуковая ракета в арсенале", — заключили авторы статьи.
Сверхманевренный Су-35 может завоевывать и поддерживать господство в небе с помощью вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". У F-15EX имеются только 22 ракеты "воздух-воздух".
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