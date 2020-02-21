Military Watch: истребитель Су-35 лучше американского F-15EX

Авторы сравнительного анализа в издании Military Watch пришли к выводу, что российский истребитель поколения 4++ лучше американского F-15EX, которому приписываются возможности машины пятого поколения.

Пожалуй, единственное преимущество, которое есть у "американца", - это его скорость, которая превышает возможности "сушки", да и то ненамного.

"Российский истребитель развивает чуть меньшую скорость — 2,25 Маха, у F-15EX", - отмечает издание.

Оружие и авионика поставила Су-35 на первое место

Боевая машина России оснащена более мощным, чем у американского "коллеги" радаром "Ирбис-Э". У истребителя США это аппарат с радаром AESA.

"Также у Су-35 имеется более современное вооружение, позволяющее отслеживать до 30 и поражать до восьми воздушных целей. Кроме того, у американского истребителя отсутствует гиперзвуковая ракета в арсенале", — заключили авторы статьи.

Сверхманевренный Су-35 может завоевывать и поддерживать господство в небе с помощью вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". У F-15EX имеются только 22 ракеты "воздух-воздух".