The National Interest: США теряют свои подводные силы

The National Interest указал на пессимистичную тенденцию, наметившуюся в ВМС США. По мнению аналитиков военного издания, подводный флот США погибает.

"ВМС США уже столкнулись с огромным дефицитом ударных подводных лодок. Положение дел в этом сегменте обороны будет лишь ухудшаться", — считают авторы публикации.

Сокращение бюджета и сил

Вот лишь один пример — Вашингтон планировал закупить две новых субмарины "Вирджиния". Однако оставил бюджет только для одного экземпляра.

"Надвигающаяся нехватка ударных подводных лодок больше всего беспокоит региональных командующих", — указывает The National Interest.

Нервничает и высшее руководство Пентагона