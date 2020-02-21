The National Interest указал на пессимистичную тенденцию, наметившуюся в ВМС США. По мнению аналитиков военного издания, подводный флот США погибает.
"ВМС США уже столкнулись с огромным дефицитом ударных подводных лодок. Положение дел в этом сегменте обороны будет лишь ухудшаться", — считают авторы публикации.
Вот лишь один пример — Вашингтон планировал закупить две новых субмарины "Вирджиния". Однако оставил бюджет только для одного экземпляра.
"Надвигающаяся нехватка ударных подводных лодок больше всего беспокоит региональных командующих", — указывает The National Interest.
"В мире насчитывается 400 иностранных субмарин, из которых около 75% пребывают в Индо-Тихоокеанском регионе. 160 ПЛ принадлежат Китаю, России и Северной Корее. В то время как эти три страны наращивают свой потенциал, Соединенные Штаты выводят ударные подводные лодки на пенсию быстрее, чем их заменяют", — посетовал адмирал ВМС США Филип Дэвидсон, которого цитирует издание.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.