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Неласковая "светка": почему солдаты критиковали СВТ

Силовые структуры » Министерство обороны

Тульский оружейник Федор Токарев создал несколько вариантов самозарядной винтовки, использовав различные виды автоматики.

В 1931 году провели первые испытания СВТ с газоотводной схемой. Однако их нельзя назвать успешными. При стрельбе винтовка на 300 выстрелов дала 37 осечек или задержек. Токарев доработал оружие, и она ушла в войска, получив индекс СВТ-38.

Легко в руках, но тяжело в учении

СВТ-38 пустили в серийное производство после того, как Токарев уменьшил вес на 600 граммов. До начала Великой Отечественной войны советский военпром изготовил более миллиона стволов.

Однако легкость в руках перечеркивалась сложностью использования механизма — оружие с трудом осваивали даже кадровые военные.

Неласковая "светка"

Фронтовики прозвали винтовку "светкой", и критиковали ее. Командование получило множество писем с негативными отзывами.

"Часто отказывала, чувствительна к загрязнению. В бою себя не оправдала".

"Ввиду своей чувствительности к внешним влияниям (снег, дождь, ветер с песком и др.) самозарядные винтовки себя не оправдывают. Необходимости в самозарядной снайперской винтовке нет".

"Преимущества самозарядной винтовки в ее готовности к следующему выстрелу погашаются недостатками затвора, боящегося грязи и песку, весьма вероятных в боевой обстановке".

СВТ все же довели до более-менее приемлемого уровня эксплуатации — к 1944 году. Но она стала не нужна — появились автоматы.

Темы свт светка федор токарев
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