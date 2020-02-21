Неласковая "светка": почему солдаты критиковали СВТ

Тульский оружейник Федор Токарев создал несколько вариантов самозарядной винтовки, использовав различные виды автоматики.

В 1931 году провели первые испытания СВТ с газоотводной схемой. Однако их нельзя назвать успешными. При стрельбе винтовка на 300 выстрелов дала 37 осечек или задержек. Токарев доработал оружие, и она ушла в войска, получив индекс СВТ-38.

Легко в руках, но тяжело в учении

СВТ-38 пустили в серийное производство после того, как Токарев уменьшил вес на 600 граммов. До начала Великой Отечественной войны советский военпром изготовил более миллиона стволов.

Однако легкость в руках перечеркивалась сложностью использования механизма — оружие с трудом осваивали даже кадровые военные.

Неласковая "светка"

Фронтовики прозвали винтовку "светкой", и критиковали ее. Командование получило множество писем с негативными отзывами.

"Часто отказывала, чувствительна к загрязнению. В бою себя не оправдала". "Ввиду своей чувствительности к внешним влияниям (снег, дождь, ветер с песком и др.) самозарядные винтовки себя не оправдывают. Необходимости в самозарядной снайперской винтовке нет". "Преимущества самозарядной винтовки в ее готовности к следующему выстрелу погашаются недостатками затвора, боящегося грязи и песку, весьма вероятных в боевой обстановке".

СВТ все же довели до более-менее приемлемого уровня эксплуатации — к 1944 году. Но она стала не нужна — появились автоматы.