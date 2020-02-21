Бронеавтомобиль "Атлет" успешно преодолел подрыв и обстрел

Бронеавтомобиль "Атлет", разработанный российскими специалистами, показывали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Военные машины разрабатывались специально для перевозки личного состава, различных грузов, в том числе и техники.

Перед тем, как запустить "Атлета" в войска, специалистам нужно убедиться в его надежности и прочности. Для этого его попытались подорвать под днищем и сбоку. Кроме того, машину мощно обстреляли и подожгли.

"Атлет" показал высокую степень живучести, полное соответствие проектным характеристикам.

Планируется два дизайна бронеавтомобиля:

трехдверный,

пятидверный.

Машина хорошо подготовлена для ведения стрельбы из личного оружия: инженеры предусмотрели три амбразуры: две — в бронированных иллюминаторах по бортам, и одна — на корме машины.