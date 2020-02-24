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Daily Express пожалел Великобританию из-за сокращения военного бюджета

Силовые структуры » Министерство обороны

Глава редакции журнала Warships International Fleet Review Иэн Баллантайн выступил с резкой критикой руководства Великобритании, которое сокращает оборонный бюджет страны, передает Daily Express.

Более всего Баллантайна беспокоит ослабевающий флот страны на фоне укрепляющихся российских военно-морских сил.

"Как Великобритания может остановить русских, использующих свой увеличивающийся флот подводных лодок, от авиаударов при помощи ракет большой дальности или отключения интернет-соединения всему миру, путём перерезки подводных кабелей?" — заявил редактор журнала Warships International Fleet Review Иэн Баллантайн.

Кроме того, что Соединенное Королевство должно защищать себя, оно еще имеет обязательства перед 14-ю государствами, которым обещана защита.

Напомним, глава британского правительства Борис Джонсон принял решение сократить военный бюджет на 5%, перенаправив эти средства на национальное здравоохранение.

"Стыдно разгромить свой флот, ожидая, что военно-морские силы других стран будут сражаться и умирать за вас", — приводит Daily Express слова Баллантайна.

Темы флот великобритания оборонный бюджет
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