Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин в комментарии RT дал оценку статье американского профильного журнала The National Interest о российском патроне "странного калибра". Напомним, издание говорит о боеприпасе калибра 12,7×55 мм, который может поразить любую цель.
"Один из самых странных среди находящихся в активном использовании", -пишет издание.
Виктор Литовкин не опровергает утверждение американских обозревателей о бронебойности патрона.
"Очевидно, что этот боеприпас калибра 12,7×55 мм очень хорош. С его помощью можно поразить любую бронированную слабозащищенную цель. Конечно, это не танк или артиллерийское самоходное орудие. Но бронетранспортёр или радиолокационную станцию этот боеприпас пробьет", — считает эксперт.
Он объяснил и то, с чем связан такой интерес к российскому вооружению. Литовкин не сомневается, что подобные публикации выходят ради того, чтобы военные компании могли получить деньги на новые разработки.
"Это чисто коммерческое дело", — заключил Литовкин. Эксперт связал статью NI о "странном" патроне с коммерческим интересом
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