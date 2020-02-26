Ночные учения мотострелков и танкистов прошли под Оренбургом

Стратегические рубежи российских войск сегодня ночью отстояли танковая и мотострелковая группы ВС РФ, отразив атаку условного противника под Оренбургом.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Как рассказали в военном ведомстве, учения, в которых были задействованы 50 единиц боевой техники и порядка 600 военных, прошли на Троицком полигоне.

Согласно легенде, условный противник на автомобилях повышенной проходимости пытался прорвать оборону и захватить стратегические позиции в тылу войск.

Защищали позиции от нападения: