Стратегические рубежи российских войск сегодня ночью отстояли танковая и мотострелковая группы ВС РФ, отразив атаку условного противника под Оренбургом.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Как рассказали в военном ведомстве, учения, в которых были задействованы 50 единиц боевой техники и порядка 600 военных, прошли на Троицком полигоне.
Согласно легенде, условный противник на автомобилях повышенной проходимости пытался прорвать оборону и захватить стратегические позиции в тылу войск.
Защищали позиции от нападения:
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.