От острой сердечной недостаточности скончался глава департамента финансового планирования Минобороны России Максим Лоскутов. Об этом сообщила пресс-службы оборонного ведомства.
"Двадцать пятого февраля скоропостижно скончался директор департамента финансового планирования Министерства обороны РФ Максим Владимирович Лоскутов. Предварительно, внезапная смерть наступила от острой сердечной недостаточности", — говорится в сообщении.
Лоскутов выполнял свои обязанности на государственной службе с 2013 года.
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