В Москве скончался Максим Лоскутов — директор департамента МО РФ

От острой сердечной недостаточности скончался глава департамента финансового планирования Минобороны России Максим Лоскутов. Об этом сообщила пресс-службы оборонного ведомства.

"Двадцать пятого февраля скоропостижно скончался директор департамента финансового планирования Министерства обороны РФ Максим Владимирович Лоскутов. Предварительно, внезапная смерть наступила от острой сердечной недостаточности", — говорится в сообщении.

Лоскутов выполнял свои обязанности на государственной службе с 2013 года.