По новому порядку действий в ситуации, когда нарушены воздушные границы России, военные смогут сбивать гражданские самолеты. Это нововведение утвердило правительство России, премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ.
Военные могут сбить гражданское воздушное судно
- в исключительных случаях,
- если на борту нет заложников или пассажиров.
В документе подчеркивается, что такие действия - крайняя мера после предупреждения и попыток вытеснить лайнер из российского воздушного пространства.
«Самолет, нарушивший госграницу России, должны настигнуть самолеты ВКС РФ, которые путем подачи радиокоманд и визуальных сигналов, должны вынудить самолет-нарушитель покинуть российское воздушное пространство. В случае игнорирования сигналов и продолжения полета, самолет-нарушитель принуждают к посадке или пытаются вытеснить», - говорится в документе.
В случае игнорирования самолетом-нарушителей требований, его могут сбить.
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