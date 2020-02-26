Военным РФ разрешили сбивать гражданские самолеты при нарушении границ

По новому порядку действий в ситуации, когда нарушены воздушные границы России, военные смогут сбивать гражданские самолеты. Это нововведение утвердило правительство России, премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ.

Исключительные случаи

Военные могут сбить гражданское воздушное судно

в исключительных случаях,

если на борту нет заложников или пассажиров.

В документе подчеркивается, что такие действия - крайняя мера после предупреждения и попыток вытеснить лайнер из российского воздушного пространства.

«Самолет, нарушивший госграницу России, должны настигнуть самолеты ВКС РФ, которые путем подачи радиокоманд и визуальных сигналов, должны вынудить самолет-нарушитель покинуть российское воздушное пространство. В случае игнорирования сигналов и продолжения полета, самолет-нарушитель принуждают к посадке или пытаются вытеснить», - говорится в документе.

В случае игнорирования самолетом-нарушителей требований, его могут сбить.