Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетовал на то, что Соединенные Штаты до сих пор не ответили на запрос Анкары о поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
По мнению депутата Государственной думы Юрия Швыткина, Вашингтон не станет удовлетворять просьбу властей Турции.
"Пока поддержки нет. Нужно будет еще раз провести переговоры с Трампом", — заявил глава Турецкой республики, и добавил, что, вероятно, у США нет систем ПВО Patriot, которые они могли бы поставить в Турцию.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik высказал убеждение, что Вашингтон в ближайшее время не станет положительно отвечать на запрос Анкары.
"Я думаю, что Соединенные Штаты в данном случае воздержатся от передачи Patriot Турции, потому что они будут, некоторым образом, стремиться "сохранить лицо", — сказал депутат.
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