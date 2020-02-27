"Поддержки нет и не будет": в Госдуме о Patriot США для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетовал на то, что Соединенные Штаты до сих пор не ответили на запрос Анкары о поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

По мнению депутата Государственной думы Юрия Швыткина, Вашингтон не станет удовлетворять просьбу властей Турции.

"Пока поддержки нет. Нужно будет еще раз провести переговоры с Трампом", — заявил глава Турецкой республики, и добавил, что, вероятно, у США нет систем ПВО Patriot, которые они могли бы поставить в Турцию.

ПВО Patriot нет и не будет

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik высказал убеждение, что Вашингтон в ближайшее время не станет положительно отвечать на запрос Анкары.