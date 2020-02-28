Сирийские боевики не просто так выдают за Т-90 любую выведенную из строя единицу боевой техники правительственных войск.
Ими движет исключительно материальная заинтересованность. Дело в том, что боевики получают премиальные от главарей, а за современную подбитую технику платят больше.
Именно поэтому в Сети все чаще стали появляться сообщения об уничтоженных Т-90. Боевики выкладывают ролики, на которых их противотанковые боеприпасы поражают неизвестные объекты на большом расстоянии от точки съемки.
Несмотря на то, что даже эксперты не берутся определить по таким кадрам, что там за техника, боевики утверждают, что это именно Т-90.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».