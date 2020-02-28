Сирийские боевики наживаются на «уничтожении Т-90»

Сирийские боевики не просто так выдают за Т-90 любую выведенную из строя единицу боевой техники правительственных войск.

Жажда наживы, и ничего более

Ими движет исключительно материальная заинтересованность. Дело в том, что боевики получают премиальные от главарей, а за современную подбитую технику платят больше.

Именно поэтому в Сети все чаще стали появляться сообщения об уничтоженных Т-90. Боевики выкладывают ролики, на которых их противотанковые боеприпасы поражают неизвестные объекты на большом расстоянии от точки съемки.

Несмотря на то, что даже эксперты не берутся определить по таким кадрам, что там за техника, боевики утверждают, что это именно Т-90.