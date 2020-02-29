В США будут производить комплексы Javelin специально для Украины

Группа компаний Raytheon - Lockheed Martin заключила контракт с министерством обороны США на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые будут предназначаться для экспорта на Украину, а также в Грузию и другие государства. Сумма сделки составила 18,4 миллиона долларов.

Производство комплексов будет происходить на заводе компаний в городе Тусон, штата Аризона. Предполагается, что комплексы будут готовы к 25 июня 2020 года.