Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

В Москве мужчина забрал у школьника 40 рублей. Его задержали

Силовые структуры » МВД

Столичные полицейские обнаружили и задержали мужчину, который ранее угрожал школьнику пистолетом, чтобы ограбить его. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошел 28 февраля в районе дома 5 в Неманском проезде.

"Полицейские, прибыв на место, задержали безработного мужчину, который, предположительно, угрожая пистолетом ученику девятого класса, открыто похитил у него 40 рублей", - рассказал источник.

Также источник отметил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

угроза москва 40 рублей школьник пистолет ограбление
Последние материалы
Президент Ирана предложил Эрдогану провести саммит с Асадом
Над Идлибом был сбит разведывательный беспилотник
В Москве мужчина забрал у школьника 40 рублей. Его задержали
Сирийская армия закрыла воздушное пространство над Идлибом
Геннадий Козырев: "Европе Украина уже давно поперек горла"
Из крымской больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус
Украинский премьер опять хочет уйти в отставку из-за Коломойского
1 марта православные празднуют Прощёное воскресенье
Актер Михаил Ефремов сломал ребро на даче
Путин: ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем
Популярное
Новости Европы
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику

Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.

Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии
Ближний Восток
Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии
Личность в культуре
Тайна гибели Марины Цветаевой
Военные новости
Смотрим через прицел: опубликовано видео уничтожения боевиков
Соломон Соловьев Они предпочитают умереть в тишине - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев Любовь Степушова Знание русского языка улучшает жизнь граждан бывшего СССР Любовь Степушова
Комментарии
Из крымской больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус
В Сети началась травля блогерши Екатерины Диденко, у которой погиб муж
Политолог Карасев рассказал, как Украина воспользуется уходом Суркова
Организатор "марша Немцова" плюнул в активиста за неугодный вопрос
Политолог Карасев рассказал, как Украина воспользуется уходом Суркова
В Сети началась травля блогерши Екатерины Диденко, у которой погиб муж
Воссоздание СССР - несбыточная мечта
Эпидемия: поразит ли коронавирус отношения Москвы и Пекина
Пушков прокомментировал отказ Украины праздновать День Победы
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
Пушков прокомментировал отказ Украины праздновать День Победы
Почему невозможно верить следствию и суду по "Боингу" МН17
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Стала известна причина смерти трех человек в московской бане
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
Воссоздание СССР - несбыточная мечта
Политолог Карасев рассказал, как Украина воспользуется уходом Суркова
Воссоздание СССР - несбыточная мечта
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
Папа Римский Франциск заболел коронавирусом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ