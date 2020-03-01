Столичные полицейские обнаружили и задержали мужчину, который ранее угрожал школьнику пистолетом, чтобы ограбить его. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошел 28 февраля в районе дома 5 в Неманском проезде.
"Полицейские, прибыв на место, задержали безработного мужчину, который, предположительно, угрожая пистолетом ученику девятого класса, открыто похитил у него 40 рублей", - рассказал источник.
Также источник отметил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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