В США смоделировали ядерный удар по России и рассчитали последствия

Ученые США рассчитали последствия атомной атаки на Россию без ущерба для себя. Сценарий подразумевает, что после удара по другой стране она не будет атаковать в ответ.

Модель предполагает, что США используют сотню ядерных ракет. В таком случае смерть грозит более семи миллионами граждан Соединенных Штатов.

Исследование связано с тем, что Пентагон планирует выделить в следующем году 49 млрд долларов для совершенствования стратегического оружия.

Насколько такая программа безопасна для самих Соединенных Штатов

"Сажа от горения городов после многочисленных ядерных взрывов вызовет значительное падение глобальной температуры, блокируя попадание солнечного света на поверхность Земли. Это может привести к уменьшению количества осадков, увеличению ультрафиолетового излучения в результате сильно поврежденной атмосферы и нарушению цепочек поставок и производства продуктов питания", — пояснили специалисты.

При этом они отметили, что это не повредит жизнедеятельности самих США. Сотня ядерных ударов может привести к гибели более 30 миллионов в другой стране, но для Соединенных Штатов, по оценке ученых, это не будет существенно.

"Наши результаты показали, что ни один американец не погибнет при использовании Америкой 100 единиц ядерного оружия. США обладают большим количеством сельскохозяйственных земель по сравнению с потребностью населения, поэтому наша страна устойчива к потерям вследствие ядерных ударов по другим странам", — говорится в отчете.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как США собирались защищаться от ядерного удара в пятидесятые.