Сирийские правительственные силы Башара Асада вернули под свой контроль город Саракиб, который расположен на востоке провинции Идлиб.
Об этом сообщила газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.
Военнослужащим правительственных сил удалось вытеснить из окрестностей города боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".