Новые ракеты США на испытаниях ни разу не попали в Т-72

США пытались разбомбить танк Т-72 ракеты класса "воздух-поверхность" JAGM. Как сообщает Defence News, ни одна из них не попала в цель. Такие неутешительные данные опубликовал Пентагон.

"После нескольких промахов тестирование боеприпаса приостановлено для доработки программного обеспечения. JAGM должен заменить противотанковую ракету Hellfire в арсенале ударных вертолетов AH-64 Apache", — констатировало издание Defence News.

Не тот результат, который хотелось бы получить

Тестирование JAGM проводилось по наземным целям на полигоне в Техасе. По морским — на авиабазе в штате Флорида. Полковник Дэвид Уорник, который руководит программой армии США по системам боеприпасов, остановил испытания.

"У нас было несколько выстрелов, и мы получили больше ударов в заднюю часть лодки, чем нам хотелось бы. Они все успешно остановили лодки, но мы предпочли бы, чтобы была поражена центральная мачта — это повышает вероятность желаемого смертельного эффекта, — рассказал Дэвид Уорник.

Всего ракета JAGM не сумела поразить две цели. Еще четыре, которые несли боевые части, попросту не взорвались.