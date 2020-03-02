США пытались разбомбить танк Т-72 ракеты класса "воздух-поверхность" JAGM. Как сообщает Defence News, ни одна из них не попала в цель. Такие неутешительные данные опубликовал Пентагон.
"После нескольких промахов тестирование боеприпаса приостановлено для доработки программного обеспечения. JAGM должен заменить противотанковую ракету Hellfire в арсенале ударных вертолетов AH-64 Apache", — констатировало издание Defence News.
Тестирование JAGM проводилось по наземным целям на полигоне в Техасе. По морским — на авиабазе в штате Флорида. Полковник Дэвид Уорник, который руководит программой армии США по системам боеприпасов, остановил испытания.
"У нас было несколько выстрелов, и мы получили больше ударов в заднюю часть лодки, чем нам хотелось бы. Они все успешно остановили лодки, но мы предпочли бы, чтобы была поражена центральная мачта — это повышает вероятность желаемого смертельного эффекта, — рассказал Дэвид Уорник.
Всего ракета JAGM не сумела поразить две цели. Еще четыре, которые несли боевые части, попросту не взорвались.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".