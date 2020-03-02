Комиссия ООН обвиняет Россию в военных преступлениях в Сирии

Комиссия ООН по Сирии утверждает, что Россия виновна в военных преступлениях. Члены комиссии считают, что воздушно-космические силы РФ наносят "неизбирательные" удары по населенным пунктам в Идлибе.

В докладе комиссии ООН по Сирии говорится, что военнослужащие России и Сирии наносят удары по медицинским учреждениям и местам дислокации мирных жителей.