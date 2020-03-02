Комиссия ООН по Сирии утверждает, что Россия виновна в военных преступлениях. Члены комиссии считают, что воздушно-космические силы РФ наносят "неизбирательные" удары по населенным пунктам в Идлибе.
В докладе комиссии ООН по Сирии говорится, что военнослужащие России и Сирии наносят удары по медицинским учреждениям и местам дислокации мирных жителей.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".