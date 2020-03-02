8 млн тонн бомб: раскрыты подробности американских авиаатак Вьетнама

Историк Игорь Пермяков, возглавлявший ранее архив Минобороны РФ, раскрыл подробности операции США во Вьетнаме в 1960-х годах. Она называлась "Раскаты грома".

Целью операции было уничтожение Вьетнама, а достичь этого предполагалось с помощью постоянных и интенсивных бомбардировок страны. Изначальные сроки — два месяца — растянулись на четыре года.

"Она стала самой длительной бомбардировочной операцией за весь период после окончания Второй мировой войны", — констатировал историк.

Налеты авиации США начались 2 марта 1965 года и закончились 31 октября 1968 года.

Во время этого, по определению эксперта, "военного преступления" пилоты США

произвели 304 000 боевых вылетов,

сбросили на Вьетнам восемь миллионов тонн бомб.

Бесценная помощь СССР

Игорь Пермяков уверен, что без помощи СССР Вьетнам бы не выдержал военную агрессию такой силы.

Вьетнамские военные использовали советские радары и ЗРК. Использование техники привело к большим потерям США. Американцы начали акции протесты, после которых войска США были выведены из Вьетнама.