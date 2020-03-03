В Китае назвали "свирепым русским китом" подлодки проекта "Ясень-М"

Обозреватель китайского издания "Чжунго цзюньван" восхитился возможностями атомной подводной лодки (АПЛ) "Ясень-М", назвав ее "свирепым русским китом".

Ядерные торпеды "Посейдон",

гиперзвуковые ракеты "Циркон",

подлодка проекта "Ясень-М", —

это три составляющие "свирепого русского кита".

"Ясень-М" в корне изменил историю создания российских АПЛ. Китайский эксперт отметил, что после появления субмарин этого класса, начали постепенно исчезать обычные штурмовые АПЛ с крылатыми ракетами.

"Новое поколение многоцелевых атомных подводных лодок появилось внезапно. Оно переняло и объединило в себе возможности подлодок проектов "Щука-Б" и "Гранит" для выполнения разных боевых задач: по противолодочной и противокорабельной обороне, нарушению коммуникации, штурмовым атакам и т. Д", — отметил эксперт.

Яркие дополнения подлодки

В публикации отмечается, что Россия стремится укрепить военное преимущество, выпуская все новые средства поражения. "Ясень-М" оснащается:

ядерной торпедой "Посейдон", радиус которой может достигать 10 тысяч километров;

гиперзвуковой ракетой "Циркон", развивающей скорость до 8 Маха.