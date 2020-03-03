Обозреватель китайского издания "Чжунго цзюньван" восхитился возможностями атомной подводной лодки (АПЛ) "Ясень-М", назвав ее "свирепым русским китом".
это три составляющие "свирепого русского кита".
"Ясень-М" в корне изменил историю создания российских АПЛ. Китайский эксперт отметил, что после появления субмарин этого класса, начали постепенно исчезать обычные штурмовые АПЛ с крылатыми ракетами.
"Новое поколение многоцелевых атомных подводных лодок появилось внезапно. Оно переняло и объединило в себе возможности подлодок проектов "Щука-Б" и "Гранит" для выполнения разных боевых задач: по противолодочной и противокорабельной обороне, нарушению коммуникации, штурмовым атакам и т. Д", — отметил эксперт.
В публикации отмечается, что Россия стремится укрепить военное преимущество, выпуская все новые средства поражения. "Ясень-М" оснащается:
"Предположительно, "свирепый русский кит", передвигающийся в глубинах мирового океана с ядерными торпедами "Посейдон" и гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сможет ударить из засады, выйти на охоту и начать преследование или запугать. Противник будет трепетать от страха в любом случае", — не пожалел эпитетов военный обозреватель.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.