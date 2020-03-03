Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Китае назвали "свирепым русским китом" подлодки проекта "Ясень-М"

Силовые структуры » Министерство обороны

Обозреватель китайского издания "Чжунго цзюньван" восхитился возможностями атомной подводной лодки (АПЛ) "Ясень-М", назвав ее "свирепым русским китом".

  • Ядерные торпеды "Посейдон",
  • гиперзвуковые ракеты "Циркон",
  • подлодка проекта "Ясень-М", —

это три составляющие "свирепого русского кита".

"Ясень-М" в корне изменил историю создания российских АПЛ. Китайский эксперт отметил, что после появления субмарин этого класса, начали постепенно исчезать обычные штурмовые АПЛ с крылатыми ракетами.

"Новое поколение многоцелевых атомных подводных лодок появилось внезапно. Оно переняло и объединило в себе возможности подлодок проектов "Щука-Б" и "Гранит" для выполнения разных боевых задач: по противолодочной и противокорабельной обороне, нарушению коммуникации, штурмовым атакам и т. Д", — отметил эксперт.

Яркие дополнения подлодки

В публикации отмечается, что Россия стремится укрепить военное преимущество, выпуская все новые средства поражения. "Ясень-М" оснащается:

  • ядерной торпедой "Посейдон", радиус которой может достигать 10 тысяч километров;
  • гиперзвуковой ракетой "Циркон", развивающей скорость до 8 Маха.

"Предположительно, "свирепый русский кит", передвигающийся в глубинах мирового океана с ядерными торпедами "Посейдон" и гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сможет ударить из засады, выйти на охоту и начать преследование или запугать. Противник будет трепетать от страха в любом случае", — не пожалел эпитетов военный обозреватель.

Новости Все >
Пассажирам Московского метрополитена измеряют температуру
В Китае назвали "свирепым русским китом" подлодки проекта "Ясень-М"
Глаз как у орла: снайперы ЗВО поражают мишень на дальности 800 метров
Путин защитит Россию от политического вмешательства извне
Рудковская отправилась в Париж в маске
Определены книги, улучшающие работу мозга
Украинский тренер Вернидуб объяснил отказ от предложений из России
Россиян предостерегли от навязанных кредитов в салонах красоты
Блогер Диденко обратилась к подписчикам после участия в "Пусть говорят"
В Якутии будет проходить фестиваль "Путешествие на Полюс Холода - 2020"
Последние материалы
Максиму Виторгану поставили диагноз "пневмония"
Кандидаты в президенты США объединяются против Трампа
В Омске мать убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек
Доставщик сухого льда предупреждал мужа Диденко о трагедии
Овечкин рассказал, почему Ковальчук называет его "Железякой"
На берегу Уэльса нашли загадочное существо, похожее на крокодила
"Полным-полно извращенцев": Поклонская о трагедии в московской бане
"Вставай, страна огромная!": музыкальная пауза в Раде
Twitter перевел сотрудников на "удаленку"
Власти РФ скорректировали макропрогноз из-за коронавируса
Популярное
Мир. Новости мира
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"

Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.

Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Новости Украины
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Общество
"Я - безработный": бывший глава Чувашии засветился на публике. ВИДЕО
Биатлон
Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Соломон Соловьев Мечты и сны, воплощенные в реальность - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Доказано: Трамп в Боливии провел "цветную революцию" Любовь Степушова Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев
Комментарии
Украинский тренер Вернидуб объяснил отказ от предложений из России
Сергей Крючек: развитие жилищной кооперации способно придать новый импульс реализации национального проекта "Доступное жилье"
Эксперт Group-IB объяснил, как были подделаны подписи Родченкова
В эфире Первого канала назван участник Евровидения от России
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
Эффект от пенсионной реформы составил более 20 миллиардов рублей
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Глава КПРФ: сталинские времена еще вернутся в Россию
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
В Астраханской области гриппом заболели более 6 тыс. человек за неделю
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
Россияне опасаются "разборок" во власти после ухода Путина
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Диетолог Гинзбург выступил против соблюдения Великого поста
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
В России запретили целовать иконы и руки священников из-за коронавируса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ