На китайском национальном телевидении вышел сюжет о новом авиационном двигателе, который должен заменить российские АЛ-31Ф. Именно они сейчас устанавливаются на истребители НОАК (Народная освободительная армия Китая).
Речь идет даже не о планах, а о начале серийного производства новейших китайских двигателей. В номенклатуре КНР они обозначены как Taihang-10 (он же WS-10).
В сюжете отмечено, что такие двигатели Taihang-10 уже устанавливались для опытной эксплуатации на истребители J-10, J-15 и J-16.
"Теперь эти двигатели позволят заменить российские АЛ-31Ф. С помощью специальной технологии сопло двигателя Taihang-10 делает менее заметным истребитель по сравнению с тем, который оснащался российскими силовыми установками", — говорится в сюжете китайского ТВ.
В материале утверждается, что поверхность сопла покрывается специальным составом на основе серебра.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китаю не удастся скопировать истребитель Су-57, который Пекин хочет приобрести у России.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.