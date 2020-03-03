В Китае заявили о замене российских двигателей АЛ-31Ф своими аналогами

На китайском национальном телевидении вышел сюжет о новом авиационном двигателе, который должен заменить российские АЛ-31Ф. Именно они сейчас устанавливаются на истребители НОАК (Народная освободительная армия Китая).

Речь идет даже не о планах, а о начале серийного производства новейших китайских двигателей. В номенклатуре КНР они обозначены как Taihang-10 (он же WS-10).

Что известно о разрекламированной силовой установке КНР:

это турбореактивный двигатель;

имеет управляемый вектор тяги;

в нем применена технология снижения видимости инфракрасного излучения.

В сюжете отмечено, что такие двигатели Taihang-10 уже устанавливались для опытной эксплуатации на истребители J-10, J-15 и J-16.

"Теперь эти двигатели позволят заменить российские АЛ-31Ф. С помощью специальной технологии сопло двигателя Taihang-10 делает менее заметным истребитель по сравнению с тем, который оснащался российскими силовыми установками", — говорится в сюжете китайского ТВ.

В материале утверждается, что поверхность сопла покрывается специальным составом на основе серебра.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китаю не удастся скопировать истребитель Су-57, который Пекин хочет приобрести у России.