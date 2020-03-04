После изменений в системах МиГ пилот будет с "холодной головой"

Компания "МиГ" создала систему защиты от перегрузок истребителей с искусственным интеллектом.

В эфире радио Sputnik генерал-майор, летчик Владимир Попов раскрыл нюансы применения новой аппаратуры и перспектив, которые она открывает.

По его мнению, это огромный шаг на пути к созданию истребителей уже шестого поколения, несмотря на то что система пока устанавливается на МиГ-35 и его модифицированные версии.

"Это самолет с управляемым вектором тяги, с новой высокоинтеллектуальной системой автоматизированного управления боевыми процессами. Все это дает нам право говорить, что это действительно перспективная разработка. Индикация показаний приборов оказывается на стеклянном прицеле, который находится именно на фонаре кабины. Во время боя с воздушным противником пилот будет меньше переносить взгляд с приборной доски на самолет, который он атакует — вот в чем смысл системы. Соответственно, ему проще будет работать. Автоматизированная система будет помогать держать необходимые пределы для того, чтобы не сорваться в штопор, не превысить допустимую перегрузку", — отметил заслуженный летчик России.

То есть, пояснил Попов, для пилота новая автоматика служит своего рода вторым пилотом, у которого голова всегда холодная.