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Источник Правда.Ру

СКР сообщил о сокращении случаев дедовщины в армии

Силовые структуры

Следственный комитет заявил том, что в России стало меньше случаев, связанных с рукоприкладством и дедовщиной в армии.

Сообщается, что в 1,7 раз уменьшилось количество побегов из воинских частей.

Случаев, связанных с рукоприкладством по отношению к подчиненным, стало меньше на 17,6%. Также отмечается снижение на 3% случаев нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Число пострадавших от этих нарушений сократилось на 7,6%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дело о дедовщине в "части Шамсутдинова" рассматривается в суде.

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