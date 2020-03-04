Следственный комитет заявил том, что в России стало меньше случаев, связанных с рукоприкладством и дедовщиной в армии.
Сообщается, что в 1,7 раз уменьшилось количество побегов из воинских частей.
Случаев, связанных с рукоприкладством по отношению к подчиненным, стало меньше на 17,6%. Также отмечается снижение на 3% случаев нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Число пострадавших от этих нарушений сократилось на 7,6%.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дело о дедовщине в "части Шамсутдинова" рассматривается в суде.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.