Видео ракетного обстрела со штурмовиков Су-25 опубликовало Минобороны

Учения экипажей штурмовиков Су-25СМ3 прошли в небе над Ставропольем.

Кадры учений опубликовал ТК "Звезда".

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, в рамках учений экипажи новейших бронированных дозвуковых штурмовиков Су-25СМ3 осуществляли поддержку подразделений сухопутных войск непосредственно над полем боя. Они вели огонь по условным колоннам противника, наблюдательным пунктам и пунктам управления артогнем.

Во второй части учений пилоты "Грачей" — такое прозвище дали военные этим штурмовикам — выполнили парный заход на цели, бомбометание по заданным координатам и зачистили территорию.