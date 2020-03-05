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Источник Правда.Ру

Видео ракетного обстрела со штурмовиков Су-25 опубликовало Минобороны

Силовые структуры » Министерство обороны

Учения экипажей штурмовиков Су-25СМ3 прошли в небе над Ставропольем.

Кадры учений опубликовал ТК "Звезда".

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, в рамках учений экипажи новейших бронированных дозвуковых штурмовиков Су-25СМ3 осуществляли поддержку подразделений сухопутных войск непосредственно над полем боя. Они вели огонь по условным колоннам противника, наблюдательным пунктам и пунктам управления артогнем.

Во второй части учений пилоты "Грачей" — такое прозвище дали военные этим штурмовикам — выполнили парный заход на цели, бомбометание по заданным координатам и зачистили территорию.

"Особое внимание уделялось аэронавигации, нанесению ударов по целям и уходу из-под удара зенитных систем условных террористов", — рассказали в Минобороны.

учения минобороны штурмовик су-25
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