Учения экипажей штурмовиков Су-25СМ3 прошли в небе над Ставропольем.
Кадры учений опубликовал ТК "Звезда".
Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, в рамках учений экипажи новейших бронированных дозвуковых штурмовиков Су-25СМ3 осуществляли поддержку подразделений сухопутных войск непосредственно над полем боя. Они вели огонь по условным колоннам противника, наблюдательным пунктам и пунктам управления артогнем.
Во второй части учений пилоты "Грачей" — такое прозвище дали военные этим штурмовикам — выполнили парный заход на цели, бомбометание по заданным координатам и зачистили территорию.
"Особое внимание уделялось аэронавигации, нанесению ударов по целям и уходу из-под удара зенитных систем условных террористов", — рассказали в Минобороны.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".