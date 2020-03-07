Росгвардия перейдет на цифровой документооборот при выдаче лицензий на оружие. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, всю информацию будут заносить в единую базу: данные владельцев, производителей и продавцов.
Разрешения и лицензии также будут выдавать в электронном виде.
"То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку", - пояснил Виктор Золотов.
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