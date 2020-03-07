В России изменятся правила выдачи лицензии на оружие

Росгвардия перейдет на цифровой документооборот при выдаче лицензий на оружие. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, всю информацию будут заносить в единую базу: данные владельцев, производителей и продавцов.

Разрешения и лицензии также будут выдавать в электронном виде.