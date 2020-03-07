В социальных сетях опубликовал видеозапись о "боевой мощи Вооруженных сил Украины". На нем показаны кадры с отработки практического задания 54--й механизированной бригады ВСУ. В подписи к ролику говорится, что украинское командование полностью отказалось от советской проверки готовности к боевым действиям.
Пользователи соцсетей не оценили старания авторов видео и заметили, что украинской армии нечего показать.
"Советский металлолом показали", - написал один из комментаторов.
"Смотрим внимательно на 2-ю минуту 3-ю секунду... Орудие, которое развертывает расчет... Явно смахивает на 85-мм дивизионную пушку Д44... Которая была на вооружении Советской армии с 1946 по 1954 год. Кстати, производилась на территории современной РФ", - заметил один из пользователей.
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