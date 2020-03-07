Видеоролик о "боевой мощи ВСУ" насмешил пользователей Интернета

В социальных сетях опубликовал видеозапись о "боевой мощи Вооруженных сил Украины". На нем показаны кадры с отработки практического задания 54--й механизированной бригады ВСУ. В подписи к ролику говорится, что украинское командование полностью отказалось от советской проверки готовности к боевым действиям.

Пользователи соцсетей не оценили старания авторов видео и заметили, что украинской армии нечего показать.