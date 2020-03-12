Банда торговцев оружием задержана сотрудниками ФСБ.
Сообщение об удачном завершении операции размещена на сайте Федеральной службы безопасности.
Среди задержанных жители Москвы и Московской области, а также Тюменской и Челябинской областей.
Хорошо организованная преступная группа занималась незаконным оборотом огнестрельного оружия, переделанного из гражданских образцов в боевые аналоги.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате совместной работы оперативников ФСБ и МВД в ходе обысков, проведенных дома и в местах работы нелегальных оружейников, изъято:
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.