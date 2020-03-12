Банда торговцев оружием ликвидирована сотрудниками ФСБ

Банда торговцев оружием задержана сотрудниками ФСБ.

Сообщение об удачном завершении операции размещена на сайте Федеральной службы безопасности.

Среди задержанных жители Москвы и Московской области, а также Тюменской и Челябинской областей.

Хорошо организованная преступная группа занималась незаконным оборотом огнестрельного оружия, переделанного из гражданских образцов в боевые аналоги.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате совместной работы оперативников ФСБ и МВД в ходе обысков, проведенных дома и в местах работы нелегальных оружейников, изъято: