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Совместная работа российских и турецких военных в Сирии попала на видео

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские и турецкие военные продолжают совместную работу по патрулированию зоны деэскалации конфликта на севере Сирии, в провинции Идлиб.

российско-турецкое патрулирование в Идлибе

Подтверждением тому, что договоренности, достигнутые входе встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Тайипа Эрдогана — выполняются, стало видео, записанное во время совместного российско-турецкого патрулирования территорий, прилегающих к трассе М-5 в САР.

На опубликованных в интернете кадрах видно, что колонна российских и турецких бронеавтомобилей движется по дороге в районе деревни Ашма (местность Кобани, Идлиб). Их с воздуха прикрывает вертолет. Мирное население, которое тоже попало на видео — в основном это подростки — спокойно реагируют на военных, не выказывая признаков опасения или страха.

По сообщению военкора Евгения Поддубного, которое он разместил в своем Telegram-канале,

"ситуация на линии соприкосновения сирийских правительственных сил и протурецких незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации остается спокойной".

Темы сирия идлиб российско-турецкое патрулирование
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