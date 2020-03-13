Совместная работа российских и турецких военных в Сирии попала на видео

Российские и турецкие военные продолжают совместную работу по патрулированию зоны деэскалации конфликта на севере Сирии, в провинции Идлиб.
Подтверждением тому, что договоренности, достигнутые входе встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Тайипа Эрдогана — выполняются, стало видео, записанное во время совместного российско-турецкого патрулирования территорий, прилегающих к трассе М-5 в САР.
На опубликованных в интернете кадрах видно, что колонна российских и турецких бронеавтомобилей движется по дороге в районе деревни Ашма (местность Кобани, Идлиб). Их с воздуха прикрывает вертолет. Мирное население, которое тоже попало на видео — в основном это подростки — спокойно реагируют на военных, не выказывая признаков опасения или страха.
По сообщению военкора Евгения Поддубного, которое он разместил в своем Telegram-канале,
"ситуация на линии соприкосновения сирийских правительственных сил и протурецких незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации остается спокойной".
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.