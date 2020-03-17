Вчера, 16 марта, с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области, был осуществлен запуск ракеты "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М". Сегодня видеокадры события публикует Министерство обороны России.
Как говорится в сопроводительном комментарии, старт ракеты носителя и выведение аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. Сопровождение "Союза-2.1б" велось средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра им. Германа Титова.
В настоящее время космический аппарат "Глонасс-М" управляется наземными средствами Космических войск ВКС. С ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.
"Выведенный на орбиту космический аппарат пополнит орбитальную группировку российской Глобальной навигационной спутниковой системы "Глонасс", — рассказали в Минобороны.
В настоящее время орбитальная группировка "Глонасс" включает в себя 29 космических аппаратов.
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