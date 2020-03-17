Две тысячи рублей - не деньги. Если они изготовлены фальшивомонетчиками

Относительно недавно появившиеся купюры с номиналом в две тысячи рублей перестали быть надежными: их уже освоили фальшивомонетчики.

комментарий Ирины Волк, официального представителя МВД

Обладатели ловких рук не только смогли наладить аппаратуру для производства довольно качественных подделок, но и организовали их реализацию сразу в нескольких регионах. Причем для распространения своих "купюр" фальшивомонетчики использовали систему, аналогичную той, которая "обкатана" наркоторговцами: бесконтактный способ с использованием так называемых закладок и Интернета. Точнее, его теневого сегмента и специального программного обеспечения, которое делает невозможным определение айпи-адресов.

На сегодняшний день двое предполагаемых организаторов и четверо рядовых участников банды фальшивомонетчиков задержаны сотрудниками полиции при содействии спецназа Росгвардии.