В Сети появилось замедленное видео маневрирования истребителя F-22

Опубликованное в Twitter видео с маневрами американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor уже почти сутки удерживает внимание пользователей соцсети.

На кадрах самолет выполняет "петлю с большим углом атаки".

"Это замедленное видео маневрирования F-22 Raptor завораживает", — пишет в комментариях обозреватель издания The Drive Тайлер Рогоуэй.

По словам эксперта, американский F-22 по показателям сверхманевренности уступает только российскому Су-35, однако

"в целом Raptor превзойдёт Су-35, в воздушном противостоянии, поскольку по совокупности характеристик, в частности, малозаметности, американский самолет превосходит российский".

Впрочем, сами Штаты на текущий момент отдают предпочтение истребителями пятого поколения F-35. При этом F-22 американцы не экспортируют, оставляя их исключительно на собственном вооружении.