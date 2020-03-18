СК завершил расследование уголовного дела историка Соколова

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве и незаконном приобретении и хранении оружия.

Материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру, там должны будут утвердить обвинительное заключение.

Ранее Олег Соколов прошел психолого-психиатрическую экспертизу, в результате которой было доказано, что в момент совершения преступления он был вменяем.

Убийство аспирантки СПбГУ

7 ноября 2019 года Олег Соколов в ходе ссоры застрелил из обреза Анастасию Ещенко. В ночь на 9 ноября он решил избавиться от трупа. Для этого Соколов расчленил тело. Утром его вытащили из реки Мойки, у Соколова был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Позже выяснилось, что найденные останки принадлежали его возлюбленной. Позднее в квартире нашли обезглавленный труп Ещенко.

Соколов признался в совершении преступления.