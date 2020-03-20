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Источник Правда.Ру

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Соколова

Силовые структуры » МВД

Обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, утверждено Генеральной прокуратурой РФ.

Об этом сообщил адвокат Сокола Александр Почуев.

"Генпрокуратура подтвердила, что это было бытовое убийство. Его мой подзащитный совершил на почве взаимной ревности. Ни особой жестокости, ни фактов надругательств над телом жертвы не установлено. Равно как и не подтверждены обвинения в истязаниях, якобы, других жертв", — рассказал адвокат.

Сейчас Соколов сидит в московском СИЗО

По словам Почуева, сейчас они с подзащитным ждут решения вопроса об этапировании из Москвы в Петербург.

"Это решится в течение недели. Впрочем, мы не исключаем того, что суд в Петербурге может начать рассматривать дело без личного присутствия Соколова. Тогда он будет участвовать по видеоконференцсвязи. Лично я не исключаю того, что так оно и будет, учитывая меры, предпринимаемые судами из-за коронавирусной инфекции".

Напомним, что 18 марта решением Верховного суда введено ограничение рассмотрения дел российскими судами и доступ посетителей в суды из-за коронавирусной инфекции.

Как рассказывала "Правда.Ру", Соколов вчера заявил, что готов "выплатить компенсацию" семье убитой им девушки. Правда, своих денег у него нет и он попросил сочувствующих ему "скинуться".

Темы убийство олег соколов генпрокуратура александр почуев обвинительное заключение
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