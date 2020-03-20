Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что сроки проведения весеннего призыва не будут переносить из-за коронавируса.
"Весеннему призыву граждан на военную службу будет уделено особое внимание.
Призыв будет проходить в строгом соответствии с ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", — сказал Шойгу.
Генерал армии заявил, что призыв продлится с 1 апреля по 15 июля.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва.
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