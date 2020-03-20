Минобороны РФ отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что сроки проведения весеннего призыва не будут переносить из-за коронавируса.

"Весеннему призыву граждан на военную службу будет уделено особое внимание. Призыв будет проходить в строгом соответствии с ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", — сказал Шойгу.

Генерал армии заявил, что призыв продлится с 1 апреля по 15 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва.