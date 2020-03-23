Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали трех бандитов в Кабардино-Балкарии, которые готовили теракт.

"В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов. Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка и ответным огнем были нейтрализованы", — сказано в сообщении Национального антитеррористического комитета.