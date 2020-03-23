Двое студентов планировали совершить вооруженное нападение на техникум на Сахалине. Их задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Задержаны двое студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002 и 2003 годов рождения, причастных к пропаганде в Интернете терроризма, массовых убийств и суицида", — сказано в сообщении силовиков.

"В ходе обысков у студентов изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооружённом нападении на учебное заведение", — добавили в ФСБ.