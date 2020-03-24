Десятый самолет Ил-76 с военными и оборудованием прибыл в Италию

В Италию прибыл десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с российскими военными специалистами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Подготовка Ил-76 ВКС РФ для вылета в Италию

"Продолжается операция по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии "Пратика-ди-Маре" с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом", — сообщает Минобороны России.

Когда с властями Италии будет согласован список районов, в которых должны проводиться профилактические и дезинфекционные мероприятия, российские военные специалисты приступят к работе.